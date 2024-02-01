Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın seçim çalışmaları kapsamında sivil toplum kuruluşları ve meslek odalarına yönelik ziyaretlerini sürdürüyor. AK Parti Merkez İlçe Başkanı Erhan Akar, Gençlik Kolları Başkanı Muhammet Fatih Temur ve İl Genel Meclisi Başkanı Mehmet Bektaş ile Ziraat Odası ve Çorum Pancar Ekicileri Kooperatifi’ni ziyaret eden Başkan Aşgın 31 Mart seçimlerinde destek istedi.

Ziraat Odası Başkanı Adem Özdemir ve yönetim kurulu üyeleriyle bir araya gelen Başkan Aşgın, “31 Mart seçimlerinden sonra yeni dönemimizde şehrimizin hizmetkarı olmaya devam edeceğiz. Geçtiğimiz dönemde olduğu gibi inşallah önümüzdeki 5 yılda da güzel işlere birlikte imza atacağız.” dedi.

ÖZDEMİR’DEN BAŞKAN AŞGIN’A TEŞEKKÜR

Çorum Ziraat Odası Yönetim Kurulu Başkanı Adem Özdemir de Cumhur İttifakı tarafından Çorum Belediye Başkanlığına aday gösterilmesinden dolayı Başkan Aşgın’ı tebrik etti. Çorum Belediyesi’ne kendilerine verdiği destekten dolayı teşekkür eden Özdemir “Belediyeye sorunlarımız ilettiğimizde her zaman çözüm buldular. Destekleri için teşekkür ediyorum. İşin ehli olarak tekrar aday gösterilmenizden dolayı mutluyuz.” dedi.



“İKİNCİ DÖNEMDE DE HİZMETLERİMİZE DEVAM EDECEĞİZ”

Başkan Aşgın daha sonra Çorum Pancar Ekicileri Kooperatifi’ni ziyaret etti. Kooperatifi Başkanı Ahmet Pehlivan ve PANKOBİRLİK yönetimiyle bir araya gelen Başkan Aşgın, “Cumhur ittifakının adayı olarak 5 yıl daha Çorum’a hizmete talibiz. İlk dönemde edindiğimiz tecrübelerle ikinci dönemimizde de hizmetlerimize devam edeceğiz.” dedi.

Başkan Aşgın’a başarı dileyen Çorum Pancar Ekicileri Kooperatifi Başkanı Ahmet Pehlivan da, “Her zaman yanınızdayız. Başarılarınızın devamını diliyoruz.” şeklinde konuştu.