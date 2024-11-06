Çorum Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, yeni İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Sinan Zehir ve yeniden Baro Başkanlığı görevine seçilen Av. Turan Kalıpcı’yı ziyaret ederek kutladı.

Başkan Aşgın ilk olarak geçtiğimiz günlerde İl Sağlık Müdürü olarak atanan Prof. Dr. Zehir’i ziyaret ederek yeni görevi nedeniyle kendisine hayırlı olsun dileklerini iletti. Aşgın: “Çorum halkı için çok değerli bir hizmete imza atacaklarına inanıyoruz.” dedi.

Başkan Aşgın daha sonra Çorum Barosu’na giderek yeni yönetimi kutladı. Baro Başkanı Kalıpcı ve yönetimini tebrik eden Aşgın, çalışmalarında başarı diledi.

Editör: HABER MERKEZİ