Çorum Devlet Tiyatro Salonu önünde bugün saat 15.00’te gerçekleşecek mitingde İçişleri Bakanı Süleyman Soylu da Çorum halkına seslenecek.

14 Mayıs’ta yapılacak Cumhurbaşkanlığı ve milletvekilliği seçimleri için Çorum’a gelecek olan Süleyman Soylu’nun programına tüm halkı davet eden Başkan Aşgın, “İçişleri Bakanımız Sayın Süleyman Soylu'nun Devlet Tiyatro Salonu önünde gerçekleştireceği mitinge katılımlarınızı dilerim. Türkiye Yüzyılı için doğru adamla, doğru adımlarla yola devam.” diye konuştu.

(Haber Merkezi)