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Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, seçim sonrası kentsel dönüşümde belediyenin rolünü artıracağının müjdesini verdi.

Aşgın, yerel seçim sonrasının Çorum için olumlu değişimleri de beraberinde getireceğine inandığını dile getirdi.

“Aşgınan Geçen dolu Dolu 4 Yıl” tanıtım toplantısında yeni dönemle ilgili de ipuçları veren Aşgın, Mimarsinan Mahalle sakinlerinin heyecanla beklediği dönüşüm müjdesini verdi.

ÇALIŞMALAR İLERLEMİYOR BELEDİYE EL ATACAK

Yerel seçimler sonrası kentsel dönüşümde Çorum Belediyesi’nin önemli bir rol üstleneceği müjdesini veren Aşgın, “Vatandaşlarımızın yaşam kalitesini artırmak için yoğun bir çalışma temposu içerisine gireceğiz. Mimar Sinan Mahallesi’nde 42 hektar alanda revizyon imar planımızı hazırladık. 8 kat imar, alt katı işyeri, geniş yollarıyla imar planımızı yaptık.

Müteahhitlerle hak sahiplerinin çalışmaları, gördük ki istediğimiz hızla ilerlemiyor. İlk defa burada söylüyorum yeni dönemin en önemli işi kentsel dönüşümde belediyenin rolünü artırmak olacak.

ANLAŞAMAZSAK BİZ YAPARIZ

Kentsel dönüşüm, müteahhitlerle anlaşarak yapılmazsa biz Çorum Belediyesi olarak bizzat bu işin içerisine gireceğiz. Özel sektör tarafından yapılmazsa buradan vaadimiz olsun, yeni dönemde görev bize nasip olursa buradaki binaların çoğunu Çorum Belediyesi olarak bizzat biz yapacağız.” diye konuştu.