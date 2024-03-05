Yeni dönem projelerinden bahseden Aşgın, kadınlara müjdeli haberler verdi.

AK Parti Kadın Kolları 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nü kutladı. Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın da eşi Feyza Aşgın ile etkinliğe katıldı. Hayatın her alanında kadınların üstün başarılar ortaya koyduğunu ifade eden Başkan Aşgın “Kadınlarımız, devletimizin güçlü olmasında en önemli unsurdur.” dedi.

Geçtiğimiz 5 yıllık dönemde olduğu gibi yeni dönemlerinde de kadınlara yönelik önemli projeler hazırladıklarını belirten Başkan Aşgın, Kadınlar Lokali, Kadın Emeği Çarşısı, Aile Yaşam Merkezi, Kreş ve Gündüz Bakım Evleri projeleriyle kadınların yanında olmaya devam edeceklerini vurguladı.

KADINLARA ÖZEL SOSYAL TESİS

Yeni dönem projeleri arasında kadınlara özel bir sosyal tesis yer aldığını ifade eden Aşgın “Hanımefendiler bizden kendilerine özel bir yer istemişlerdi. Aşçısından garsonuna tüm çalışanların kadın olduğu ve sadece kadınların kullanabileceği Kadınlar Lokali’ni şehrimize kazandıracağız.” dedi.

Millet Bahçesi içerisinde açılacak Kadınlar Lokali’ni kısa süre içerisinde tamamlayarak hizmete sunacaklarını belirten Aşgın, “Kadınlarımıza özel eğitici ve sosyal etkinlik alanı oluşturacağız. Kadınların sosyal hayata daha aktif bir şekilde katılmalarını sağlayacağız” dedi.

KADIN EMEĞİ, EKONOMİYE KATKI SAĞLAYACAK

Kadın emeğini, özellikle ev hanımlarının üretime ve aile ekonomisine katkı sunma çabalarını önemsediklerini belirten Aşgın, göreve seçildiğinde yaptığı ilk çalışmalardan birisinin Hanımeli Yöresel mağazaları olduğunu söyledi. Şimdi de, Kadın Kültür Merkezleri, Halk Eğitim Merkezi ve TSO’nun kurslarına katılan hanımların el ürünlerini satabilecekleri Kadın Emeği Çarşısı’nı oluşturduklarını açıklayan Başkan Aşgın, 8 Mart’ta açılışını yapacaklarını hatırlattı.

Aşgın “Ürettikleri ürünleri satarak ev ekonomisine katkı sağlamaya çalışan kadınlar için bir mağaza oluşturduk. Gazi Caddesi’ndeki eski belediye hizmet binasının giriş kartında hazırladığımız Kadın Emeği Çarşısı’nı hizmete açıyoruz.” dedi.

3 BÖLGEYE KREŞ YAPILACAK, BELEDİYE İŞLETECEK

Özellikle çalışan kadınların en önemli ihtiyaçlarından birisi olan çocuk kreşi konusunda da çalışma yapacaklarını ifade eden şehrin 3 farklı bölgesine Kreş ve Gündüz Bakımevi yapacaklarını açıkladı.

Aşgın, “Çorum Belediyesi tarafından işletilecek olan Kreş ve Gündüz bakım evlerimizi şehrimizin farklı bölgelerinde inşa edeceğiz. Projelerini ve ihale dosyasını hazırladık. Kreş ve gündüz bakım evleri ile yavrularımızın fiziksel, zihinsel, sosyal, ahlaki, duygusal ve öz bakım becerilerini geliştirmek için tüm koşulları sağlayacağız.” dedi.

Kadınlar için yapacakları projeleri peş peşe sıralayan Aşgın, aile bireylerinin birlikte zaman geçirebilecekleri Aile Yaşam Merkezleri projesi ile ve Kapalı Park Oyun Alan projesinin de müjdesini verdi.

AİLELER İÇİN ÖZEL PROJELER

Ailelerin çocuklarıyla birlikte eğlenecekler hoşça vakit geçirecekleri Aile Yaşam Merkezi kuracaklarını belirten Başkan Aşgın, burada fitness ve spor salonları, yetişkin ve çocuk oyun alanları, geleneksel çocuk oyun alanları, hobi atölyeleri, duvar tenisi, kabin sineması gibi etkinliklerin yapılacağını söyledi.

Aşgın ayrıca çocukların mevsim şartlarından etkilenmeksizin 12 ay boyunca rahatça oyun oynayabilecekleri, güvenli bir şekilde vakit geçirebilecekleri kapalı oyun alanları oluşturacaklarını da sözlerine ekledi. (Haber Merkezi)