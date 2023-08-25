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Çorum Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın’ın talimatıyla tüm çocuklar gönüllerince eğlensin diye Çorum Belediyesi tarafından her gün yüzlerce çocuğa lunapark bileti hediye ediliyor. Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğüne bağlı ekipler lunapark alanında kurdukları stand ile eğlenmeye gelen çocuklara bilet dağıtıyor.

6-12 yaş arası lunaparka gelen tüm çocuklara 3’er adet bilet hediye ettiklerini ifade eden Belediye Başkanı Aşgın, “Dünya çocuklarımızla güzel. Onların mutluluğu her şeye bedel. Tüm yavrularımız gönüllerince eğlensin, gülsün, oynasın diye her gün ücretsiz lunapark bileti hediye ediyoruz. Yeni arkadaşlıklar, dostluklar edinsinler. Bu günleri güzel anılarla hatırlasınlar. Ağustos ayı sonuna kadar devam edecek uygulamamız için tüm yavrularımızı davet ediyorum. Lunapark alanında bulunan standımıza 16.30 – 20.30 saatleri arası gelen tüm yavrularımıza biletlerini takdim ediyoruz. Tüm yavrularımızı lunapark alanına bekliyoruz. Yavrularımız eğlenceye doysun.” dedi.