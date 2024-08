AK Parti’nin 2001 yılında başladığı bu yolculukta, büyük başarılara imza atarak bugünlere geldiğini kaydeden Aşgın, “Kuruluştan bugüne partimizin tüm kademelerinde bu kutlu davanın başarısı için çalışan, emek veren, ter döken herkese şükranlarımı sunuyorum.” dedi.

AK Parti'nin kurulduğu günden bu yana bu ülkenin her karış toprağını bereketlendirecek eser ve hizmetlere imza attığını, hayatına dokunmadık ve refahını artırmadık tek bir fert bırakmadığını vurgulayan Aşgın “Bugün, partimizin 23. kuruluş yıl dönümünü kutlamanın gururunu ve mutluluğunu yaşıyoruz. AK Parti, 2001 yılında kurulduğundan bu yana, ülkemizin her köşesinde büyük bir değişim ve dönüşüm sürecini başlatarak, demokratikleşme, kalkınma ve refah seviyesini artırma hedefiyle çalışmalarını sürdürmüştür. Türkiye yüzyılı hedefiyle çalışan, dünya mazlumlarının umudu olan böyle bir siyasi partinin bir neferi olmaktan gurur duyuyorum.” dedi.

Başkan Aşgın, AK Parti’nin son 23 yılda elde ettiği başarıların altını çizerek, “Bu başarıların arkasında, halkımızın güveni, desteği ve bizlere olan inancı yatmaktadır. AK Parti, her zaman halkımızın yanında olmaya ve ülkemizi daha da ileriye taşımaya devam edecektir. Memleket sevdalısı kadrolarımızla, vefakâr teşkilatlarımızla, hayatını bu ülkeye vakfetmiş liderimizle 23’üncü yılında da ilk günkü aşkla çalışmaya, üretmeye devam."

Editör: SELDA FINDIK