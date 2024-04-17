Çorum Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın, seçilerek mazbatasını almasının ardından yeni dönemine başlamıştı. Başkan Aşgın yeniden göreve seçilmesinden sonra adeta ziyaretçi akınına uğruyor. Başkan Aşgın bu kapsamda Vali Doç. Dr. Zülkif Dağlı’yı da makamında misafir etti.



Halil İbrahim Aşgın’a yeniden seçilmesinden dolayı nezaket ziyaretinde bulunarak bir süre görüşen isimler arasında Çorum Cumhuriyet Başsavcısı Ahmet Bektaş, Mecitözü Kaymakamı Bayram Köse, 22 ve 23. dönem AK Parti Çorum Milletvekili eski Sağlık Bakan Yardımcısı Agah Kafkas; AK Parti MKYK Üyesi Sakarya Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Hülya Terzioğlu, AK Parti Genel Merkez Disiplin Kurulu Başkanı Av. Mehmet Sarı; İl Jandarma Komutanı Jandarma Kıdemli Albay Naim Çetinkaya, Hitit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ali Osman Öztürk ve Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Nurcan Baykam, Prof. Dr. Halil İbrahim Şimşek, Prof. Dr. Eşref Savaş Başcı, Boğazkale Belediye Başkanı Adem Özel, Baro Başkanı Av. Turan Kalıpcı ve Baro Yönetim Kurulu üyeleri, Çorum Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Çetin Başaranhıncal ve TSO Yönetim Kurulu üyeleri, Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürü Levent Tuzcu, İl Göç İdaresi Müdürü İdris Coşkun, önceki dönem Belediye Meclisi AK Parti Grup Başkanı Mustafa Tuzcu ve önceki dönem Belediye Meclis üyeleri, Diyanet-Sen Genel Başkanı hemşehrimiz Ali Yıldız ve beraberindeki heyeti, Çorumlular Federasyonu Genel Başkanı Ercan Koşar ve Yönetim Kurulu Üyeleri, KARADENİZBİRLİK Çorum Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkanı Ali Bardakçı, Birlik Müdürü Bülent İnce ve Yönetim Kurulu Üyeleri, Hak-İş İl Temsilcisi ve Hizmet-İş Sendikası Şube Başkanı Mustafa Köroğlu ile Bem-Bir-Sen Çorum Şube Başkanı Burhan Şahin de yer aldı.



Başkan Aşgın’ı ziyaret edenler yeniden göreve seçilmesi nedeni ile kutlarken, heyetlere nazik ziyaretleri için teşekkür eden Aşgın da çalışmalarında başarı diledi.