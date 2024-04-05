Karşılamaya AK Parti Çorum Milletvekili Yusuf Ahlatcı, AK Parti İl Başkanı Murat Günay, MHP İl Başkanı Mehmet İhsan Çıplak, BBP İl Başkanı Av. Özkan Yandım, AK Parti Merkez İlçe Başkanı Erhan Akar, MHP Merkez İlçe Başkanı Ahmet Kurtbaş, Ülkü Ocakları Başkanı Orhan Tosik, Belediye Başkan Yardımcıları, Belediye Meclis üyeleri ve Cumhur İttifakı bileşeni partilerin yöneticileri ile birlikte yüzlece vatandaş katıldı.



Belediye çalışanları başta olmak üzere yüzlerce vatandaşın meşaleler ve Türk Bayrakları eşliğinde karşıladığı Başkan Aşgın burada da vatandaşlara seslendi.

“Gönülden gönüle, kalpten kalbe giden yolu bu seçimde bir kez daha gösterdi. Bu seçimler bir daha gösterdi ki sevgiden başka daha değerli bir şey yok. Bu seçimler bir kez daha gösterdi ki ahlaktan, erdemden, dürüstlükten, doğruluktan daha güzel bir şey yok. Bu seçimler bu şehirde bir kez daha gösterdi ki esas olan tevazudur. Esas olan samimiyettir. Esas olan gayrettir. Gerisi lafügüzaftır” diyen Başkan Aşgın kadirşinas Çorum halkının vefasını bir kez daha gösterdiğini anlattı.

Sözlerine sorumluluğunun daha da arttığını dile getirerek devam eden Başkan Aşgın, daha fazla samimiyet, daha fazla tevazu, daha fazla gayretle Çorumluların hizmetkarı olmaya devam edeceğini, eser ve hizmet belediyeciliğini sürdüreceklerini, Türkiye Yüzyılı’nda yeni Çorum için ellerinden gelen gayreti 15 mahalleyi yine ayırmadan, ayrıştırmadan göstereceklerini kaydetti.



Konuşmasında seçim sonuçlarını hatırlatarak “Tüm Türkiye kırmızıya boyandı ama şükürler olsun ki Çorum sarı kaldı” diyerek devam eden Başkan Aşgın, kendisi için makamın değil vebal ve emanetin daha önemli olduğunu dile getirdi.

Belediye Mehter Takımı’nın gösterisinin ardından BBP İl Başkanı Özkan Yandım, MHP İl Başkanı Mehmet İhsan Çıplak ve AK Parti İl Başkanı Murat Günay da birer konuşma yaparak Aşgın’ı kutladı.

Çorum Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın mazbata töreni sonrasında makamında tebrikleri kabul etti.

Yeni dönemle ilgili ilk mesajlarını veren Başkan Aşgın “Çorum kazandı, sevgi, muhabbet, dostluk ve kardeşlik kazandı. Sevgiyi muhabbeti şehrimizde hakim kılacağız. İkinci beş yıl, birinci dönemde yaptıklarımızın da göstergesi olarak Çorum’un tarihine girecek. Artık Çorum’da hiçbir şey eskisi gibi olamayacak” şeklinde konuştu.

(Volkan SINAYUÇ)