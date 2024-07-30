Sahipsiz sokak hayvanları sorununu önceden görüp çözümler üreten Çorum, bu anlamda diğer illerin bir adım önünde yer almış oldu.

Başıboş sokak köpekleri düzenlemesi tüm maddeleriyle TBMM'de kabul edilerek yasalaştı. Düzenlemeye göre, Çorum İli Sahipsiz Hayvanları Koruma Birliği’nin tüzüğünde yer aldığı gibi başıboş sokak köpekleri toplanacak, bakımevlerine alınacak, kısırlaştırılarak tedavileri yapılacak, tekrar sokağa salınmadan burada bakılacak ve sahiplendirilecek.

Sokaktan toplanan her köpeğin uyutulması veya ötenazi uygulanması gibi bir hüküm de iddia edildiği gibi yeni yasal düzenlemede yer almıyor. Bu hüküm sadece bulaşıcı hastalık taşıyan ve insanların ve diğer hayvanların sağlığını tehdit eden sokak hayvanları için uygulanacak.

Çorum Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, kanun teklifi hazırlık aşlamasındayken ulusa basın ve yayın kuruluşları aracılığıyla Çorum’da uygulanan modeli anlatmıştı. Çorum İli Sahipsiz Hayvanları Koruma Birliği’nin tüzüğünde yer alan çözüm modeli TBMM’de kabul edilen yasal düzenlemelere birebir benziyor.

Yasal düzenlemeye göre; Yerel yönetimler, gönüllü kuruluşlarla iş birliği içerisinde, sahipsiz hayvanların sahiplendirilinceye kadar bakılmaları için hayvan bakımevleri kurarak onların bakımlarını ve tedavilerini sağlayacak, eğitim çalışmaları yapacak. Hayvan bakımevlerine alınan hayvanlardan rehabilite edilen köpekler sahiplendirilinceye kadar bu yerlerde barındırılacak.



Ancak, hayvanlara acı ve ıstırap çektiren veya iyileşme durumu bulunmayan hastalık durumlarında, akut bulaşıcı bir hayvan hastalığının önlenmesi ya da eradikasyonu amacıyla veya insan sağlığı için risk oluşturan durumlarda, davranışları insan ve hayvanların hayatı ve sağlığı için tehlike teşkil eden ve olumsuz davranışları kontrol edilemeyen durumlarda veteriner hekim tarafından ötenazi yapılmasına karar verilebilecek.

Düzenlemeyle başta yerel yönetimler olmak üzere diğer ilgili kurum ve kuruluşlara yapılacak desteğin kapsamı genişletilecek. Buna göre de insan, hayvan ve çevre sağlığının korunması amacıyla bakımevleri, hastaneler ve ameliyathaneler kurmak; bunlara ilişkin ilaç, alet ve ekipmanları temin etmek ile bakımevlerinde bakım, rehabilitasyon ve sahiplendirme gibi faaliyetleri yürütmek için başta yerel yönetimler olmak üzere diğer ilgili kurum ve kuruluşlara teşvik veya Bakanlıkça uygun görülen miktarlarda mali destek sağlanacak.

Mali konuyla ilgili bölüm de yine Çorum İli Sahipsiz Hayvanları Koruma Birliği’nin ile aynı düzenlemeyi içeriyor. Buna göre belediyeler, 31 Aralık 2028'e kadar hayvan bakımevleri kurmak, rehabilitasyon işlemlerini gerçekleştirmek ve sahipsiz hayvanlara sahiplendirilinceye kadar bakmak için kesinleşmiş en son bütçe gelirlerinin binde 5'i oranında kaynak ayıracak.

Belediye Başkanı Aşgın, TBMM’de kabul edilen yasanın ülkemiz için hayırlı olmasını temenni etti. Başkan Aşgın “Çorum İli Sahipsiz Hayvanları Koruma Birliği’ni kurarak bu konuda önceden hazırlık yapmış olmamız, sorunun çözümünde şehrimize önemli bir avantaj sağlamıştır. Biz, sahipsiz hayvanlarla ilgili sorunu önceden görerek çalışmalarımızı başlatmıştık. Bu konudaki çalışmalarımız ülke geneli için de bir örnek teşkil etmiş oldu. Bu aşamadan sonra, kanuna uygun bir şekilde çalışmalarımızı hızlandıracağız.” dedi.