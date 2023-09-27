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“Kıbrıs, milli dava olarak bizim için çok ayrı bir yere sahip. Kıbrıslı Türk kardeşlerimizin yanındayız.” diyen Belediye Başkanı Aşgın KKTC’ye ve kardeş şehir Beyarmudu Belediyesi’ne destek mesajı verdi.

KKTC’nin yeşil hat üzerindeki Pile Köyü ile Yiğitler Köyü’nü birbirine bağlamak için başlattığı Pile-Yiğitler yolu projesi, BM ve Güney Kıbrıs ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti arasında gerginliğe sebep olmuştu.

Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin Pile-Yiğitler yolunun genişletilmesi ve iyileştirilmesi kapsamında yürüttüğü yol yapımı çalışmalarına Birleşmiş Milletler askeri müdahale etmiş ve bu sırada BM Barış Gücü askerleri ile KKTC polisi arasında gerginlik yaşanmıştı.

Kardeş Şehir Protokolü imzalamak için geçtiğimiz hafta KKTC’ye giden Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, BM Barış Gücü Komutanı'na “O araçlar kalkmazsa ben bunları iş makinesiyle ezip geçeceğim” diyerek bölgedeki direnişin kahramanı olan Beyarmudu Belediye Başkanı Bülent Bebek’e destek verdi. Başkan Aşgın, Bülent Bebek ile birlikte Pile Yolu bölgesinde inceme yaptı.

Başkan Halil İbrahim Aşgın’a bölgede yaşananlarla ilgili bilgi veren Beyarmudu Belediye Başkanı Bebek, bu toprakların Türk toprakları olduğunu ve burada yapılan yolun tamamen insani bir amaçla yapıldığını vurguladı. Bebek “İnsanlık için bu yolu yapıyoruz. Proje kısa sürede tamamlanacak. Geri adım atmamız söz konusu değil. Pile’deki vatandaşlarımızın hayatını kolaylaştırmak istiyoruz” sözleriyle yol yapımındaki haklı sebepleri ve kararlılıklarını dile getirdi.

Çorum Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Başkan Aşgın, Beyarmudu Belediye Başkanı Bülent Bebek ve KKTC'nin bu önemli yolla ilgili çabalarını desteklediğini belirtti. Başkan Aşgın “Kıbrıs, milli dava olarak bizim için çok ayrı bir yere sahip. Kıbrıslı Türk kardeşlerimizin yanındayız.” dedi.

Birleşmiş Milletlerin, KKTC'nin toprak bütünlüğünü ihlal ederek yol projesini hakkaniyetsiz bir şekilde engellemeye çalıştığını ifade eden Başkan Aşgın, “Pile köyündeki Türk vatandaşlarınkendi vatan topraklarına doğrudan ulaşımını kolaylaştırmayı amaçlayan Pile-Yiğitler yolunun inşası insani bir projedir. İhtiyaç duyulduğunda gerekirse biz de Çorum'dan iş makinelerini gönderip o yolu yaparız. Çorum Belediyesi olarak bu güç ve kabiliyetteyiz.” diye konuştu.