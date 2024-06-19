Çorum Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın, Türk Psikolojik Danışma ve Rehberlik Derneği (PDR) yöneticilerini makamında ağırlayarak bir süre görüştü.

PDR Derneği İl Başkanı Aykut Aydemir ve yönetimi Başkan Aşgın’ı ziyaret ederek dernek çalışmaları hakkında bilgilendirdi. Aydemir, psikolojik danışmanlar olarak yetkinlikleri doğrultusunda yapılacak çalışmalarda Çorum Belediyesi ile işbirliğine hazır olduklarını dile getirdi.

Heyete teşekkür eden Başkan Aşgın da Aydemir’e ahşap oyma üzerinde Besleme yazılı olan hediye verdi.

Editör: HABER MERKEZİ