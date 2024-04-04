İl Seçim Kurulu’nda mazbatasını aldıktan sonra konuşan Aşgın, Çorum’un sahabeler kenti olduğunu ve Hıdırlık’ta sahabelere duadan geldiklerini belirterek, “Bizim için önce bismillah, bizim için önce Hak’kın rızası ve halkın duası bu anlamda Rabbime binlerce kez tekrar hamd ediyorum ki gönlümüze şehrimizin sevgisini koydu. Yüreğimize insanımızın hemşehrimizin sevgisini koydu. Gönlümüze bu şehre hizmetkar olmanın en güzel ibadetlerden bir tanesini olduğunun bilincini ve şuurunu koydu.” dedi.

TEŞEKKÜR ETTİ

Kendisine destek gösteren hemşehrilerine teşekkür eden Aşgın, “Gönülden gönüle kalpten kalbe görülmeyen o yolu kurduğumuzu bu seçimler bir daha gösterdi. Bu seçimler bir daha gösterdi ki sevgiden, ahlaktan, doğruluktan başka daha güzel bir değer yok. Esas olan tevazudur. Esas olan samimiyettir. Bu anlamda projesi olanı destekleyen şehrimize sevgi muhabbet dolu aşkla çalışan başkanını destekleyen bu şehre bir kez daha aşık oldum. Aşkımı ifade ediyorum Allah’ın izniyle durmak yok.” ifadesini kullandı.



“SÖZÜMÜZÜN ARKASINDAYIZ”

Tevazu, samimiyet ve gayretle hiçbir ayrım yapmadan aşkla yürümeye koşmaya devam diyen Aşgın, her sabaha besmeleyle başlayacaklarını belirterek şunları söyledi: “Her güne acaba hangi gönlü onaracağız, hangi güzellikle bu şehri güzelleştireceğiz, hangi hemşehrimizin bir derdine bir yarasına merhem olacağız sadece bunla başlayacağız bu da bizim en büyük vaadimiz. İyi günde beraber olacağız, kötü günde beraber olacağız çünkü biz insanların ne hayırlısının insanlara faydalı olan olduğunu söyleyen peygamberin ümmetiyiz. Çünkü biz siyasetin tek limanı ahlaktır diyen Recep Tayyip Erdoğan’ın adamlarıyız. Biz hemşehrilerimize verdiğimiz sözün arkasındayız.”

Ayrıca törende Cumhur İttifakı belediye meclis üyeleri de mazbatalarını aldı.

Mazbata törenine AK Parti Milletvekili Yusuf Ahlatcı, AK Parti İl Başkanı Murat Günay, MHP İl Başkanı Mehmet İhsan Çıplak, BBP İl Başkanı Av. Özkan Yandım, AK Parti Merkez İlçe Başkanı Erhan Akar, Aşgın’ın ailesi ve çok sayıda kişi katıldı.