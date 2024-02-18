Sosyal medya hesabından bir paylaşım yapan Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, beraberinde AK Parti İl Başkanı Av. Murat Günay ile birlikte Kale Mahallesi’nde bir vatandaşın evine konuk olduklarını söyledi.



Başkan Aşgın yaptığı paylaşımda: “Kale Mahallemizde sımsıcak bir haneye misafir olduk. AK Parti İl Başkanımız Murat Günay ve arkadaşlarımızla birlikte hemşehrimiz Hüseyin Arslan ve komşularını ziyaret ettik. Tatlı ve samimi sohbetleri, misafirperverlikleri, iyi dilekleri için hemşehrilerime teşekkür ediyorum. Allah, hanelerinden huzuru ve mutluluğu eksik etmesin. Tevazu, samimiyet ve gayret ile Çorum için aşkla” görüşüne yer verdi.