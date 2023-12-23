Millet Bahçesi’ndeki buluşmaya ilişkin bir paylaşım yapan Belediye Başkanı Aşgın: “Bu güzel memleketin iki has evladı bir araya gelince...Mesele, memleket sevdası...Mesele, sevdanın bekası... Cumhur İttifakı ortağımız Milliyetçi Hareket Partisi'nin Çorum İl Başkanı, değerli kardeşim Mehmet İhsan Çıplak ile memleket üzerine hasbihal...” görüşüne yer verdi.

MHP İl Başkanlığı’ndan da buluşma ile ilgili yapılan paylaşımda: “İl Başkanımız Mehmet İhsan Çıplak, Belediyemizin kıymetli başkanı Halil İbrahim Aşgın ile bir araya gelerek Çorumumuz ve memleketimizin bekası adına hasbihal ettiler. Hoş sohbetlerinden ötürü sayın başkanımıza teşekkür eder çalışmalarında başarılar dileriz” denildi.