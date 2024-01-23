Çorum’da bugüne kadar yapılan Belediye Başkanlığı seçimlerinde en fazla yüzde 51 oy alındığını vurgulayan Başkan Aşgın, “İnşallah AK Parti ve MHP’nin ortak adayı olarak gireceğimiz bu seçimde yüzde 60 oy alarak yeni bir rekora imza atacağız” dedi.

AK Parti Belediye Başkan Adayı Dr. Halil İbrahim Aşgın, seçim çalışmaları kapsamında geçtiğimiz dönem olduğu gibi bu dönemde de ilk ziyaretini Çorum Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (ÇESOB)’a gerçekleştirdi. ÇESOB Başkanı Recep Gür ve esnaf temsilcileri tarafından her zaman olduğu gibi bu ziyarette de sıcak ilgi ile karşılanan Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, iddialı açıklamalarda bulundu.



Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve MHP Lideri Devlet Bahçeli’nin kendisine inandığını ve güvendiğini ve “Seni bir dönem daha aday gösteriyoruz” dediklerini ifade eden Aşgın, “Bizde onlara layık olmak için büyük bir gayret göstereceğiz. İnşallah rekor oyla seçileceğiz. Buna yürekten inanıyorum. Bugüne kadar yerel seçimlerde Çorum’da alınan en fazla oy yüzde 51, Allah’ın izniyle bu oranı biz yüzde 60’lara çıkarmayı başaracağız. Bu tüm Çorumluların destek ve gayretleriyle olacak. Samimiyetimize güveniyorsanız, duruşumuza inanıyorsanız bizlere destek olacaksınız. Yok inanmıyorsanız başka bir adaya tabi ki destek olacaksınız. Bu anlamda da tüm partilerin adaylarında başarılar diliyorum. Şehrimize en güzel katkıyı kim yapacaksa, en dürüst, en ahlaklı bir şekilde kim çalışacaksa Allah ona Belediye Başkanlığını nasip etsin” ifadelerini kullandı.



Son 5 yılda esnaf ve sanatkarlara yönelik yaptığı çalışmaları da anlatan Aşgın, esnaf temsilcilerinden destek istedi.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Recep Gür ise Aşgın’a bugüne kadar yaptığı hizmetlerden dolayı teşekkür ederek, 31 Mart yerel seçimlerinde başarılar diledi.

(Haber Merkezi)