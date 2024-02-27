Milli Görüş Hareketi’ne lise yıllarından itibaren gönül verdiğini ve rahmetli Necmettin Erbakan Hoca’nın siyasi ve ilmi görüşlerini her daim kendilerine rehber edindiklerini ifade eden Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, doktorasını da Milli Görüş Hareketi üzerine yaptığının altını çizdi.



Belediye’nin hayata geçirdiği projelerde, uyguladığı belediyecilik anlayışında merhum Erbakan’ın fikirlerinden, uygulamaya koyduğu projelerden esinlendiklerini dile getiren Aşgın, “Merhum hocamızı rahmet ve minnetle yad ediyoruz. Ömrünü insanlığa ve halkına adayan muhterem hocamız iyiyi, doğruyu, güzeli, adaleti tesis etmek için ve Allah’ın rızası için mücadele etti. Çok zorluklar çekti. Engeller çıkarıldı. Ama hiçbir zaman onun vatanına ve milletine olan şefkatinde, merhametinde bir eksilme olmadı. Ömrünü memleketinin, milletinin faydasına olacak işlere adadı. Onun hedeflediği, yerli ve milli sanayi çalışmaları şimdi hızla ilerliyor, onun yetiştirdiği kadrolar, Hocamızın hedeflediği hizmetlerle Türkiye’mizİ büyük bir güç haline getirdi. O’nun hizmetlerini asla unutmayacağız.” dedi.

Necmettin Erbakan’a gönül veren, O’nun mücadelesini kendilerine şiar edinen, O’nun mefkuresini rehber edinenler olarak O'nun gösterdiği hedefler doğrultusunda canla, başla, aşkla çalışmaya devam edeceklerini bir kez daha hatırlatan Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, “Prof. Dr. Necmettin Erbakan Hocamızı, vefatının 13. yılında rahmet, minnet ve özlemle anıyorum. Rabbimden muhterem hocamıza gani gani rahmet diliyorum. Mekanı Cennet olsun” şeklinde konuştu.