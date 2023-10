Tahmini Okuma Süresi: dakika

Mahalle muhtarları ile birlikte 4 yılı aşkın süredir gece-gündüz Çorum için çalıştıklarını belirten Aşgın, kendisine yol arkadaşı olan mahalle muhtarlarına teşekkür etti.

19 Ekim Muhtarlar günü nedeniyle Perşembe günü merkez mahalle ve köy muhtarları belediye başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın’ı makamında ziyaret etmişti. Başkan Aşgın, Cuma günü de merkez mahalle muhtarlarıyla istişare toplantısında bir araya geldi. Başkan Aşgın “Her birinin samimiyet ve gayretlerine yakından şahit olduğumuz muhtarlarımızın şahsında tüm muhtarlarımızın gününü bir kez daha tebrik ediyorum.” dedi.



“BU ŞEHRİN HİZMETKÂRIYIZ”

Muhtarlarla birlikte Çorum’a hizmet ettiklerini ifade eden Başkan Aşgın “Biz hep birlikte bu şehrin hizmetkârıyız. Bütün samimiyetimizle muhtarlarımızın bize ilettiğiniz problemleri elimizden geldiğince çözmeye çalışıyoruz. Şu ana kadar koyduğumuz hedeflerin tamamına ulaştık. Hamdolsun iyi ki bu şehre hizmetkâr olmuşuz. Hemşehrilerimizle hasbıhal ettikçe çalışma heyecanımız daha da artıyor. Mübarek bir beldede mübarek insanlara hizmet ediyoruz.” dedi.

“ALİ OLACAĞIZ DEMİŞTİK”

Yaptıkları her işte, adalet, liyakat ve istişareye önem verdiklerine vurgu yapan başkan Aşgın “En büyük vaadimiz ALİ olmaktı. Seçim öncesinde, biz bu şehre hizmetkâr olursak ALİ olacağız demiştik. Yaptığımız her işi, Adalet-Liyakat-İstişare ile yapacağımızı söyledik. Bu sözümüzü hamdolsun yaptığımız her işte yerine getirdik.” dedi.



“HEMŞEHRİLERİMİZ BİZİ ANLADI”

Göreve geldiğimiz günden bu yana, klasik siyaset anlayışı yerine tevazu ve samimiyetle görev yaptıklarını ifade eden Başkan Aşgın “Bu millet acaba bizi anlar mı diye düşünüyorduk. Geldiğimiz noktada gördük ki hemşehrilerimiz bizi çok iyi anladı. Şehrimizde hangi sokak olursa olsun, vatandaşımızın gözlerindeki ışıltı, samimi ve sıcak yaklaşımları, bizleri kendi ailelerinden birisi gibi görmeleri beni çok mutlu ediyor.” diye konuştu.

Seçim öncesinde AK Parti Genel Merkezi’nin Çorum’da yaptığı anketlerle ilgili de konuşan Başkan Aşgın, belediye çalışmalarıyla ilgili memnuniyetin anket sonuçlarına yansıdığının altını çizdi. Başkan Aşgın “AK Parti Genel Merkezi’nin Çorum’da en son yaptırdığı 3 anketin sonuçları ve diğer anketlerde de halkımızın desteğinin artarak devam ediyor olması beni çok duygulandırdı ve mutlu etti. Hemşehrilerimin beni doğru anlamış olmaları beni bahtiyar ediyor. Bu şehre hizmet etmek benim için büyük bir onur ve şereftir.” şeklinde konuştu.