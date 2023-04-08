Çorum FK’ya her zaman destek olduklarını, bundan sonra da olmaya devam edeceklerini ifade eden Aşgın, “Şampiyonluk hedefiyle yola çıkan takımımız ligde başarı bir mücadele sergiliyor. Takımımızı önce 1.Lig’de, ardından Süper Lig’de görmek istiyoruz. Bunun için tüm şehir olarak kenetlenerek elimizden gelen desteği vermeliyiz.

Biz Çorum Belediyesi olarak, takımız her zaman yanında olduk, olmaya da devam edeceğiz. Kulüp yöneticilerimize, teknik heyetimize ve futbolcularımıza şampiyonluk yolunda başarılar diliyoruz. Sezon sonunda hedefe ulaşarak, şehrimize şampiyonluk coşkusunu yaşatacaklarına canı gönülden inanıyoruz” dedi.

(Hüseyin AŞKIN)