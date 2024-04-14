Başkan Aşgın, her seçim döneminin ardından kanun gereği 5 yıllık stratejik planın yapıldığını hatırlatarak 2019 yılında yapılan seçimin ardından da 2024 yılına kadar olan stratejik planı yaptıklarını, bu plan uyarınca yıl yıl faaliyetlerini gerçekleştirdiklerini ve 31 Mart’ta oluşan Belediye Meclis üyeleri ile birlikte de 2025-2029 yıllarını kapsayan stratejik planı hazırlayacaklarını hatırlattı.

Belediye Meclisi’nin önceki gün yapılan toplantısında 2023 yılı faaliyetleri ile ilgili sunum yapan Başkan Halil İbrahim Aşgın, 2023 yılı için faaliyet raporunda 918 adet faaliyetin tanımlandığını ve deprem yılı olmasına rağmen hedeflenen programa göre gerçekleşme oranının yüzde 76,2 olduğunu ve bu rakamı önemsediklerini bildirdi.

Göreve geldikleri günden bugüne mali disipline özel bir önem verdiklerini hatırlatan Başkan Aşgın, “Bütçe gerçekleşmelerine baktığımızda bugüne kadar ikinci döneme başladığımız güne gelene kadar geçen sürede arada dağlar kadar fark var. Mali disiplin adına ülkenin en güçlü belediyelerinden biri haline geldik. Bu tabloda bizim gurur tablomuz. Gelir bütçemiz 2023 yılında 2 milyar 137 milyon liradır. Toplam net tahsilatımız ise 2 milyar 12 milyon olmuştur. Yani gerçekleşme oranı yüzde 94,2 olmuştur. Gider bütçemiz ise ek bütçe ile birlikte 2 milyar 233 milyon TL iken 1 milyar 862 milyon liradır. Yani planlamaya göre gider yüzde 83,4 olmuştur.

Çorum Belediye mali konularda çok iyi yönetiliyor. Bu noktada gelirlerini sürekli artıran giderlerini ise stabil tutabilen güçlü bir belediye olarak ortada duruyoruz. 2019 yılından beri gelirlerimiz sürekli katlanarak artıyor. 2018 yılında açık veren bir belediye idik. 2022 yılında bütçe açığı verdik ancak bunda Çimento Fabrikası arazisinin satın alınmasının payı vardır. Bütçemiz 2023 yılında 153 milyon lira fazla vermiştir. Son 5 yılda ise bütçe fazlamız 95 milyon TL seviyesine ulaşmıştır” diye konuştu.

2023 yılı finansman bütçelerine bakıldığında 190 milyon liralık borçlanma öngörülürken 45 milyonluk borçlanma yapıldığını, ayrıca 94 milyon lira borç ödemesi öngörülürken 112 milyon liralık borcun ödendiğini anlatan Aşgın, “Borç almamışız ve borçlarımızın fazlasıyla ödemişiz. Belediye öyle lafla değil, projeyle, icraatla, samimiyetme ve iyi niyetle yönetilir. Bu rakamlar da bunun göstergesidir.

Ayrıca emlak yönetimimize bakacak olursak 5 yılda toplamda 546 bin metrekare taşınmaz satarken, 1 milyon 423 bin metrekare alan aldık. Bu 546 bin metrekarenin 240 bin metrekaresi ise Yozgat’ta bulunan ve mülkiyetimizdeki tarlaların satışıdır. Yani Çorum Belediyesi 5 yıllık dönemde sattığından 5 kat fazlasını geri almıştır. Sadece Çimento Fabrikası arazisi bile 5 mahalleden büyüktür. Belediye emin ellerdedir ve Çorumlular bunu görerek 31 Mart seçiminde gereğini yapmıştır” şeklinde konuştu.

Belediye Başkanı Aşgın sunumunun devamında kardeş şehirlerde faaliyetlerinin sürdüğünü, toplu ulaşım ve altyapıda önemli çalışmalar yapıldığını, ÇORBİS’te abone sayısının 79 bine ulaştığını, bisiklet yolunun iki kat artarak 16 bin metreye ulaştırıldığını, itfaiyenin ekipmanlarının sürekli yenilendiğini, park ve yeşil alan çalışmalarının sürdüğünü, 6 bin 895 aileye sosyal destek kartı verildiğini, 12 milyon TL destek sağlandığını ve bu paranın da Çorum’daki 105 esnaftan alışverişe kullanıldığını bildirdi.

Deprem sonrasında yapı inceleme faaliyetlerine katkı için yeni ekipman ve cihazlar alarak Çorumluların hizmetine sunduklarını, müracaatta bulunan 200 binanın ücretsiz yapı testinin yapılarak raporunun verildiğini, çevre koruma kapsamında çocuklara yönelik eğitim faaliyetlerinin devam ettiğini anlatan Aşgın, Çorumlu Obası’nı geçen yıl 35 bin kişinin ziyaret ettiğini, konser ve sergi gibi etkinliklere 500 bin, kültür gezilerine 3 bin 50 kişinin katıldığını, 13 kitap ve 5 derginin basımının yapıldığını, Gençlik Merkezi’nden 25 bin genç, Kadın Kültür ve Sanat Merkezleri’nden ise 25 bin kadının yararlandığını dile getirdi.

Belediye Başkanı Aşgın sağlanan başarının sadece kendisinin değil, Belediye Meclis üyeleri, Belediye yönetici ve çalışanlarının sayesinde olduğunu da sözlerine ekledi.

Başkan Aşgın, sunumu sonrasında kürsüden inerek Cumhur İttifakı grubuna oturdu. Faaliyet Raporu ise Meclis Başkanvekili Ali Beyaz yönetiminde oylandı. CHP grubunun red oyu verdiği rapor oy çokluğu ile kabul edildi.

Editör: Haber Merkezi