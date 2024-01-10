Kamuoyunun doğru habere ulaşmasında ve haber alma hakkının karşılanması için demokrasinin vazgeçilmez unsurlarından biri olan basının gün geçtikçe öneminin daha da ortaya çıktığını belirten Belediye Başkanı Aşgın, “Teknolojik gelişmelerle birlikte bilginin yayılma hızı arttı. Doğru ve dürüst habercilik anlayışı daha da önemli hale geldi. Ahlaklı gazetecilerin de önemi daha iyi anlaşılır hale geldi.” dedi.

Ülkemizdeki barış, huzur ve güven ortamının daha da güçlenmesi için de gazetecilere önemli sorumluluklar düştüğüne dikkat çeken Aşgın, “Her türlü zorlu koşulda görevini ifa eden basın mensuplarımız, yakın zamanda da şahit olduğumuz pandemi ve deprem zamanlarında da her türlü zorluğa rağmen görevlerini yerine getirmekten geri durmadılar. Ülkemiz yerel basını içerisinde önemli bir yere sahip Çorum basını da teknolojik gelişmelere ayak uydurup kendini yeniledi. Basınımız, bizim de en önemli güç ve motivasyon kaynağımız oldu.” diye konuştu.

İsrail’in Gazze’de uyguladığı katliamlara da dikkat çeken Belediye Başkanı Aşgın, Gazze’de zorlu koşullarda görevlerini yerine getiren gazetecilere uygulanan şiddetin v e gazetecilerin katledilmesinin kabul edilemez olduğunu vurguladı. 7 Ekim’den bu yana 110 gazetecinin hayatını kaybettiğine vurgu yapan Başkan Aşgın, “Gazze’de yaşanan katliamları şeffaf bir şekilde dünya kamuoyuna duyuran, insanüstü gayretle görevlerini yerine getiren gazetecilerimizin de günlerini kutluyorum.” diye konuştu.

Aşgın sözlerini şöyle tamamladı: “Bu vesileyle tüm basın emekçisi kardeşlerimin 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Gününü kutluyor; tüm gazetecilerimize aileleriyle birlikte sağlıklı, huzurlu bir ömür diliyorum”