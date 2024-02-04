31 Mart 2024 tarihinde yapılacak olan Mahalli İdareler Seçimlerine yönelik çalışmalarını aralıksız sürdüren Çorum Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, makamında AK Parti İl Başkanı Av. Murat Günay ve MHP İl Başkanı Mehmet İhsan Çıplak ile AK Parti İl Başkan Yardımcısı Abdullah Gözübüyüklü, Seçim Koordinasyon Merkezi Başkanı Mustafa Kılıç ve Ülkü Ocakları İl Başkanı Orhan Tosik’i ağırladı.

Görüşmede 31 Mart Mahalli İdareler Seçimleri’nde izlenecek yol haritası ele alındı.

Çorum Belediye Başkanı Aşgın, ziyaretle ilgili sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “AK Parti İl Başkanımız Murat Günay ve MHP İl Başkanımız Mehmet İhsan Çıplak ile AK Parti İl Başkan Yardımcımız Abdullah Gözübüyüklü, SKM Başkanımız Mustafa Kılıç ve Ülkü Ocakları Başkanımız Orhan Tosik’i Belediyemizde misafir ettik. Seçim çalışmalarımızla alakalı değerlendirme toplantımız hayırlara vesile olsun. 31 Mart Mahalli İdareler Seçimi’nde zaferimiz için hazırız ve kararlıyız” görüşüne yer verdi.

Çorum Belediye Başkanı Aşgın ayrıca AK Parti İl Başkanı Murat Günay, İl Başkan Yardımcısı ve SKM Başkanı Mustafa Kılıç’ın katılımı ile seçim süreci ile alakalı ayrı bir değerlendirme toplantısı daha yaptı.