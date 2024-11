Şirketten yapılan açıklamaya göre, ASELSAN, Kıbrıs Barış Harekatı'nın ardından Türkiye’ye uygulanan ambargolara yanıt olarak 49 yıl önce bugün 14 Kasım 1975’te kuruldu. ASELSAN heyeti, 49’uncu kuruluş yıl dönümü nedeniyle 14 Kasım’da Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün ebedi istirahatgâhı olan Anıtkabir’i ziyaret etti.

ASELSAN Genel Müdürü Ahmet Akyol başkanlığındaki ASELSAN heyeti, Aslanlı Yol'dan geçerek Atatürk’ün mozolesine ilerledi. Akyol’un mozoleye çelenk bırakmasının ardından, ASELSAN heyeti, saygı duruşunda bulunarak İstiklal Marşı'nı okudu.

ASELSAN heyeti, Anıtkabir ziyaretinde 49’uncu kuruluş yıl dönümüne özel olarak tasarlanan kokartı yakalarında taşıdı. Atatürk’ün mozolesinde gerçekleşen törenin ardından ASELSAN Genel Müdürü Akyol, Misak-ı Milli Kulesi'ne geçerek Anıtkabir Şeref Defteri'ni imzaladı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Akyol, Şeref Defteri'ne şu satırları yazdı: "Saygıdeğer Atatürk, ASELSAN’ın 49’uncu kuruluş yıl dönümünü kutlamanın heyecanını yaşıyoruz. Güvenlik güçlerimizin haberleşme ihtiyaçlarını yerli üretimle karşılamak amacıyla kurulan ASELSAN, bugün ülkemizin gurur kaynağı şirketlerinden birine dönüştü. Denizlerin altından uzayın derinliklerine kadar, Türkiye’nin ürettiği her platformda, ASELSAN’ın teknolojileri var.

Milletimizin gözbebeği ASELSAN’ın başarıları, elbette Türkiye ile sınırlı değil. Bugüne kadar 90 farklı ülkeye ihracat yapmayı başardık. Dünyanın en büyük 42’nci savunma sanayii şirketi haline geldik. Geçtiğimiz yıl dünyanın en hızlı büyüyen 10 savunma sanayii şirketinden biri olmayı başardık. Elbette burada durmayacağız, ASELSAN’ı her anlamda küresel bir şirkete dönüştürecek hedeflerimizin peşinden koşacağız. 2030 sonunda dünyanın en büyük 30 savunma sanayii şirketinden biri olma hedefiyle yolumuza emin adımlarla devam ediyoruz.

Bu iddialı hedefi başarmak için alanında en iyileri üretmeyi, oyun değiştirici teknolojiler geliştirmeyi, ihracat odaklı büyümeyi sürdüreceğiz. ASELSAN, kendine, insanına, gençlerine güvenen bir milletin neleri başarabileceğinin yaşayan bir örneğidir. Milli mücadeleyi başarıya taşıyan değerler, aynı zamanda ASELSAN’ın da değerleridir. 11 bini aşkın ASELSAN ailesi, hem şirketimizi büyütmeye hem de milletimize daha büyük gururlar yaşatmaya kararlıdır.

50’nci yaşımıza bir yıl kala, yeni başarılarla milletimizin yüzünü güldürmeye devam edeceğiz. Demir ağlarla ördüğünüz Cumhuriyet'i Çelik Kubbe ile zırhlandıracağız. Bizlere emanet ettiğiniz Cumhuriyet'i dünyada hak ettiği yere taşımak için daha fazla çalışmaya, daha fazla üretmeye devam edeceğiz. Ruhunuz şad olsun."

2030 HEDEFLERİNE ADIM ADIM

Açıklamada yer verilen bilgilere göre, ASELSAN, Türk Silahlı Kuvvetlerinin haberleşme ihtiyaçlarının milli imkanlarla karşılanması için 1975 yılında ambargolara yanıt olarak kuruldu. Türkiye’nin en büyük savunma elektroniği kuruluşu olan ASELSAN, Türk Silahlı Kuvvetlerini Güçlendirme Vakfına (TSKGV) bağlı anonim bir şirket olarak başarı grafiğini her geçen gün yükseltiyor.

ASELSAN, 49 yıldır denizlerin altından uzayın derinliklerine her alanda oyun değiştirici etkiye sahip ileri teknolojiler geliştiriyor. Dünyanın ilk 100 savunma sanayisi şirketi listesinde 42’nci sırada yer alan ASELSAN, 2030 yılında global ölçekte en büyük 30 firma arasına girmeyi hedefliyor. AselsaneXt vizyonu doğrultusunda alanında en iyi ürünleri üreten, oyun değiştirici teknolojiler geliştiren ve ihracat odaklı büyüyen bir dünya markası haline gelen ASELSAN, 49 yıldır Türkiye'nin ileri teknolojide dışa bağımlılığının azaltılmasına katkı sağlıyor. En önemli gücü, sahip olduğu nitelikli insan kaynağı olan ASELSAN’ın, 11 bini aşan çalışanının büyük kısmı mühendislerden oluşuyor.

