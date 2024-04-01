31 Mart Mahalli İdareler Seçimlerinin tamamlanmasının ardından ilimizin iki beldesinden biri olan Ortaköy’e bağlı Aşdağul Beldesi’ndeki seçmenler kesin olmayan sonuçlara göre Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Belediye Başkan Adayı Şenol Öncül’ü seçti.

Seçim sonuçlarının açıklanmasının ardından Aşdağul’da başkanlığı Şenol Öncül kazandı.

Aşdağul Beldesi bilindiği gibi bir dönem önce de CHP’li başkan tarafından yönetiliyordu. 2019 yılında yapılan seçimde ise AK Parti adayı Mehmet Çelik başkanlığa seçildi. 31 Mart seçiminde CHP yeniden bu beldeyi kazanmış oldu.

Editör: HABER MERKEZİ