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Alınan bilgiye göre, Ulukavak Mahallesi Adnan Özejder Caddesi üzerinde bulunan bir inşaatın çalışanları sabah işe geldiklerinde asansör boşluğunda şahıs gördüler.

Şahsın hareket etmediğini gören işçiler 112 Acil Çağrı Merkezi’ni arayarak yardım istediler.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yabancı uyruklu Abdulmajid A.(31) olduğu tespit edilen şahsın asansör boşluğuna düşerek ağır yaralandığı belirlendi.

Yaralı sağlık ekiplerince Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı.

Durumu ağır olan şahsın tedavisinin yoğun bakımda devam ettiği ve hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.