Çorum FK’nın şampiyonluk mücadelesi verdiği TFF 2.Lig Beyaz Grup’ta heyecan 12.hafta karşılaşmalarıyla devam edecek. Çorum temsilcisi, Mersin deplasmanında, Tarsus İdmanyurdu karşısında galibiyet arayacak.

Son 3 maçını kaybederek liderlikten 8.sıraya kadar gerileyen Çorum FK, yarınki Tarsus maçında kötü gidişe “dur” demeyi hedefliyor. Bu doğrultuda, tüm hesaplar galibiyet üzerine yapılırken, dün sabahki antrenmanla hazırlıklar tamamlandı. Kırmızı-siyahlı ekipte, sakatlıktan yeni çıkan Burak Çalık dışında eksik bulunmuyor.

Sezona Çorum FK gibi şampiyonluk parolasıyla başlayan Tarsus İdmanyurdu cephesinde de hedef galibiyet. Hafta içerisinde yapılan genel kurulda göreve gelen yeni yönetim nezaretindeki ilk maçını oynayacak olan Mersin temsilcisi, Çorum FK’yı yenerek yeni yönetime galibiyet armağan etmek ve son haftalarda ekonomik sebeplerden kaynaklı sorunlarla bozular moralleri düzeltmeyi amaçlıyor.

16’şar puanlı iki takım arasında yarın Mersin İlçe Stadı’nda oynanacak maçı Manisa bölgesi hakemlerinden Şevket Teker yönetecek. Saat 19.00’da başlayacak maçta Şevket Teker’in yardımcılıklarını ise İzmir bölgesinden Hüseyin Kıvanç Durmaz ile Çağrıcan Pazarcıklı yapacak. Yine İzmir bölgesinden Erdem Temel de maçta dördüncü hakem olarak görev alacak.

(Hüseyin AŞKIN)

