elecek Partisi Genel Başkan Yardımcısı, Seçim İşleri Başkanı Rumi Bekiroğlu, Çorum’un her seçimde bu iktidarı güçlü biçimde desteklemesine rağmen sürekli “üvey evlat” muamelesi gördüğünü belirterek, “31 Mart yerel seçim sandığında, Çorum’un bu iktidara gereken cevabı vermesinin zamanı gelmiştir” dedi.

Bekiroğlu ile birlikte, Gelecek Partisi Çorum Belediye Başkan Adayı İsmail Barış Coşgunsu, İl Başkan Vekili Fatih Softa, Merkez İlçe Başkanı Tarık Aktaş, İl Başkan Yardımcısı, İdari İşler Başkanı Necdet Marım, İl Yönetim Kurulu üyeleri Melek Karameşe, Gökşin Kaşıkçı ve Ayhan Şahin, gazetemizi ziyaret ederek Genel Müdürümüz Mehmet Yolyapar’la görüştüler.