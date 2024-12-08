Bir dönem ayakkabı tamir ettirmek yerine yenisini alanlar, ayakkabı fiyatlarının artmasından sonra ayakkabı tamirine yöneldi. Son zamanlarda artan taleplerle birlikte ayakkabı tamircileri, artan iş yüküne yetişmekte zorlanıyor. Sivas’ta babasından kalma dükkanda 40 yılı aşkın bir süredir ayakkabı tamirciliği yapan Gökhan Uygur, çırak bulamamaktan dolayı dertli. Artan taleplerden dolayı fazla mesai yapan Uygur, işlerini yetiştirebilmek için fabrikasyon uygulamaları yapmaya başladı.

“BU MESLEĞE TALEP YOK”

Meslekte çırak yetişmediğini ifade eden Uygur,” Mesleğe 6 yaşında babamın yanında başladım. 40 seneden fazla bir süredir bu mesleği yapıyorum. Müşterilerimin getirdikleri ayakkabıları sanki kendi ayakkabılarımı tamir ediyormuş gibi davranıyorum. Müşterilerimi mutlu etmek beni de mutlu ediyor. Bu mesleğe talep yok. Herkes çocukları mevki makam sahibi olsun istiyor. Bu memleketin bu işleri yapanlara da ihtiyacı var. Herkes gibi bizim de sıkıntımız çırak yetişmemesi. Gençler ilk etapta alacağı parayı düşünüyor o yüzden de çırak yetişmiyor” dedi.

“HİÇ YAPMADIĞIMIZ TAMİRLERİ YAPIYORUZ”

Vatandaşların artan ayakkabı fiyatlardan dolayı ayakkabı tamirine yöneldiğini belirten Uygur, ” Toplum olarak israfa alışmıştık. Vatandaşlar ayakkabı fiyatlarının artmasından dolayı 2 bin-3 bin liraya aldıkları ayakkabıları yırtıldığı zaman hemen kaldırıp artık çöpe atmıyorlar. Bu sebepten dolayı insanlar ayakkabılarını tamir ettirmeye başvurmaya başladılar. İnsanların maddi yönden alım gücü olmadığı için tamirata yöneldiler. Bizde elimizden geldiği kadar makul fiyatlara tamir etmeye çalışıyoruz. Eskiden hiç yapmadığımız tamirleri yapıyoruz ve artık fabrikasyon tamirleri dediğimiz tamirleri yapmaya başladık” diye konuştu.