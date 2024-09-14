Türkiye Muaythai Federasyonu tarafından Bitlis'te düzenlenen Sultan Alparslan Malazgirt Zaferi 1071 ve Ahlat Etkinlikleri Türkiye Minikler ve Yıldızlar Muaythai Şampiyonası tamamlandı.

Bitlis Eren Üniversitesi (BEÜ) Yerleşkesindeki kapalı spor salonunda gerçekleştirilen şampiyonaya 55 ilden Bin 150 sporcu, antrenör ve hakem katıldı. Şampiyonaya Alaca'dan katılan Taha Musab Okay Yıldız Erkekler 34 Kg’da Türkiye 2. olurken, Ahmet Cengiz Öçalan ise Yıldız Erkekler 51 Kg’da Türkiye 2. olarak ilçeye döndü.

İlçe Gençlik Spor Müdürü Kadir Durak, Muay Thai Antrenörü Bülent Asa ve öğrenciler Belediye Başkanı Şerif Arslan’ı ve Başkan Yardımcısı Oktay Yelkuvan’ı makamında ziyaret etti. Başkan Arslan, öğrencileri bu başarılarından dolayı kutlayarak hediye verdi.

Ziyaret sırasında Muay Thai Antrenörü Bülent Asa, Alaca Belediye Başkanı Şerif Arslan ve Başkan Yardımcısı Oktay Yelkuvan’a desteklerinden dolayı teşekkür etti.

Editör: İHA AJANS