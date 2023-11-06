Tahmini Okuma Süresi: dakika

Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilen, Türkiye ile Avrupa Birliği arasındaki mali işbirliği kapsamında geliştirilen Katılım Öncesi Mali Yardım Aracı (IPA-Instrument for Pre Accession)’nın “İstihdam, Eğitim, Sosyal Politikalar” bileşeni altında “Ne Eğitimde Ne İstihdamda Olan Gençler İçin İşgücü Piyasası Destek Programı için Hibe Programı (NEETPRO) (EuropeAid/168241/ID/ACT/TR) kapsamında uygulanan Çalışma ve İş Kurumu’nun (İŞKUR) faydalanıcısı olduğu hibe programı kapsamında Çorum Valiliği Merkez Köylere Hizmet Götürme Birliği ile S.S. Hitit Güneşi Kadın Girişimi Üretim ve Kalkınma Kooperatifi, Hitit Üniversitesi ve İŞKUR işbirliğinde düzenlenen “Arıları Yaşat Geleceğini Kazan” Projesi’nin açılışı yapıldı.



Çorum başta olmak üzere TR-83 bölgesinde arıcılık ve arı yetiştiriciliği sektöründe ne eğitimde ne istihdamda olan gençlerin istihdamının artırılmasına yönelik hazırlanan projenin açılışı Anitta Otel’de yapıldı. Toplantıya Vali Yardımcısı Tamer Orhan, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Avrupa Birliği Mali Yardımcılar Daire Başkanı Doç. Dr. Ömer Faruk Cantekin, Belediye Başkan Yardımcısı Turhan Candan, HİTÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Nurcan Baykam, İl Genel Meclisi Başkanı Mehmet Bektaş, İl Genel Meclisi Üyeleri, İŞKUR İl Müdürü Levent Tuzcu, Tarım ve Orman İl Müdürü Hayrullah Gültekin, Köylere Hizmet Götürme Birliği Müdürü Nuri Eser, Çorum Ziraat Odası Başkanı Adem Özdemir, Kültür ve Turizm İl Müdürü Sümeyra Bektaş, Ticaret Borsası Meclis Başkanı Yılmaz Kaya, Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Naki Özkubat, ÇESOB Başkanı Recep Gür, İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Recep Çıplak, Arıcılık Malzemeleri ve Arı Ürünleri Sanayicileri Derneği Başkanı Mehmet Vahdettin Küçükbenli, TKDK İl Koordinatörü Mustafa Mansur Yalvaçer, tarımsal kuruluşların temsilcileri, muhtarlar ile projeye katılacak gençler katıldı.



Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı’nın okunması ile başlayan programda projenin sinevizyon gösterisi izlendikten sonra Proje Koordinatörü Dilek Bilgin bir konuşma yaptı. Bölgemizde arıcılık faaliyetlerinin Hititler’e kadar uzandığını belirten Bilgin, proje ile İlimizde 15-29 yaş arası ne eğitimde ne de istihdamda olan 50 gence arıcılık ve arı ürünleri üretimi konusunda AB standartlarında eğitim alarak istihdam edileceğini, 337 bin Euro hibeli projenin 12 ay devam edeceğini kaydetti.



Projenin Çorum’da sahiplenildiğini gördüklerini vurgulayarak hazırlayan, katkı sağlayan kişi, kurum ve kuruluşlara teşekkür eden Bilgin, gençlerin bal gibi bir mesleği olsun istediklerini, dünyanın iklim krizi ve gıdaya erişim noktasında tehlikeli bir sürece girdiğini, tarımsal üretimin 3/1’inin arılar sayesinde olduğunu, bu proje ile öncü rol oynayarak arıcılığı geleceğe taşımak istediklerini vurguladı.

Çorum Arı Yetiştiricileri Birliği Başkanı Yücel Saygı da 731 arıcıdan 632’sinin birliğe üye olduğunu, yaş ortalamasının ise 56 olduğunu belirterek proje ile genç arıcıların sayısının artacağını bildirdi. Çorum’un 650 ton bal üretim kapasitesi olduğunu ve yıllık 100 ton bal ihraç edildiğini anlatan Saygı, yıllık 2 ton polen, 3 ton propolis, 35 kilogram arı sütü üretimi bulunduğunu, Çorumlu arıcılara hibe kovan ve hastalıklara karşı hibe ilaç talebinde bulundu.



Programa katılan Ziraat Odası Başkanı Adem Özdemir de ilimiz coğrafyasının tüm bitkilerin yetişmesine elverişli olduğunu, bu projenin kabullenildiğini müşahede ettiğini vurguladı. Çiftçinin arazisine ekim yaparken kaliteli tohum ve gübre kullandığını ancak tozlanmayı geliştirmek için adım atmadığını belirten Özdemir, tüm çiftçilerin arazilerinin yanına kovan koyması gerektiğini, bilinçsiz ilaçlamanın arıları yok etmesi nedeni ile ilaçlamada daha doğal yöntemlerin tercih edilmesinin daha doğru olduğunu ve arının insanlık için şifa kaynağı olduğunu sözlerine ekledi.

Arıcılık Malzemeleri ve Arı Ürünleri Sanayicileri Derneği Mehmet Vahdettin Küçükbenli ise projede emeği geçenlere teşekkür etti. Dünyanın farklı ülkelerinde arı fuarlarına katıldığını hatırlatarak ülkemizin arı varlığında dünyada ikinci sırada olduğunu ancak buna rağmen kovan başı üretimde 15-20 kilogram bal alındığını, Avrupa’da ise bu oranın 70-80 kilogram olduğunu anlatan Küçükbenli; “Ülkemiz endemik bitkiler açısından çok avantajlıdır. Şehrimizde ve ülkemizde genç nesillerin çoğalması halinde arıcılıkta dünyada bir numara olabiliriz. Sadece bal değil arı ürünleri üretimini de artırmalıyız” dedi.

Daire Başkanı Doç. Dr. Ömer Faruk Cantekin, İl Genel Meclisi Başkanı Mehmet Bektaş ve Tarım ve Orman İl Müdürü Hayrullah Gültekin de birer konuşma yaparak projenin ilimiz için önemine değindi. Çorum’un 545 ton bal üretimi ile ülkemizde 51’nci il olduğu belirtilen konuşmalarda proje sayesinde daha üst sıralara çıkılmasının sağlanabileceği de anlatıldı.

Programda son konuşmayı ise Vali Yardımcısı Tamer Orhan yaptı. “Arıları Yaşat Geleceğini Kazan” projesini NEET denen gençlerin meslek sahibi olabilmesi adına önemsediklerini anlatarak artık geleneksel tarım, arıcılık ve uğraşlarla bu ülkeyi kalkındıramayacağımızı, Türkiye Yüzyılına hazırlanarak ülkemizi kalkındırmak için yeni modern tekniklerle tarımı daha iyi noktalara getirmemiz gerektiğini bildiren Tamer Orhan; “Bu işi çok daha iyi hatta dünyanın en iyisi olacak şekilde yapmamız lazım. Dünyada ikinci arı varlığına sahip olmamıza rağmen bal üretiminde istenen yerde değiliz. 400-450 ton üretimde Çorum 57’nci sıradadır. Bu Çorum için eksikliktir. Çorumlunun yaptığını herkes yapamaz diyoruz ve ilimizi ilk 3’te 5’te görmek istiyoruz. Bu gençlerin tarımda istihdamını artırarak tarım ihracatını ve üretimini geliştirmemiz, kentten köye dönüşe de katkı sağlayacaktır” diye konuştu.

Program anket doldurulması, hatıra fotoğrafı çekinilmesi ve yemek ile son buldu.