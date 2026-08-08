Arca Çorum FK, yeni sezon kadro yapılanması kapsamında Norveçli orta saha oyuncusu Markus Karlsbakk ile anlaşmaya vardı.

Kırmızı-siyahlı kulüpten yapılan açıklamada, son olarak Lillestrom SK forması giyen 2000 doğumlu futbolcuyla 3+1 yıllık sözleşme imzalandığı duyuruldu.

Futbola Aksla altyapısında başlayan Karlsbakk, daha sonra Aalesund altyapısına geçti. Profesyonel kariyerinde Aalesund, Raufoss ve Lillestrom SK formalarını giyen Norveçli orta saha, kariyerine artık Arca Çorum FK’da devam edecek.

Transferin ardından kulüp tarafından yapılan açıklamada, “Arca Çorum FK ailesine hoş geldin Markus Karlsbakk. Kırmızı-siyahlı formamız altında başarılı bir kariyer diliyoruz.” ifadelerine yer verildi.