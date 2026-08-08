Çorum Mimar Sinanspor Kulübü , 2026-2027 sezonunda Türkiye Futbol Federasyonu tarafından Bölgesel Amatör Lig’in yerine hayata geçirilen Profesyonelliğe Geçiş Ligi’ne (PGL) katılım ücretini yatırarak lige katılımını resmileştirdi.

TFF tarafından belirlenen takvime göre PGL’ye katılım için son başvuru tarihi 7 Ağustos 2026 olarak belirlenirken, Çorum’un ligdeki tek temsilcisi Mimar Sinanspor katılım ücretini yatırarak yeni sezonda mücadele etme kararlılığını ortaya koydu.

Kulüp adına açıklama yapan Asbaşkan Batuhan Eray, tüm zorluklara rağmen Çorum’u ve şehrin değerlerini temsil etmeye devam edeceklerini belirterek, kulübe destek veren şehrin ileri gelenlerine teşekkür etti.

“ÇORUM’UN GELİŞİMİNE KATKI SUNMAK İSTİYORUZ”

Eray açıklamasında, kulübün Çorum’un tanınırlığına ve sportif gelişimine katkı sağlamayı hedeflediklerini vurguladı. Gençlerin kendilerini ve yeteneklerini gösterebilecekleri yeni bir platform oluşmasından duyulan memnuniyet dile getirilirken, kulübe verilen desteklerin artırılarak sürdürülmesi çağrısında bulunuldu.

“MALİ YÜKLER KULÜPLERİ ZORLUYOR”

PGL’de sezon başlamadan yaşanan gelişmelere de dikkat çeken Asbaşkan Eray, artan maliyetlerin kulüpler üzerindeki yükü artırdığını belirtti.

Federasyonun belirlediği şartlar doğrultusunda lige 173 takımın katılması beklenirken, 7 Ağustos itibarıyla kesinleşmemiş verilere göre yaklaşık 32 takımın ligden çekildiği, bu sayının 50’ye kadar çıkabileceğinin öngördüğünü ifade etti.

Eray, yaşanan tablonun yalnızca takvim ve statü değişiklikleriyle çözülemeyeceğini belirterek, federasyondan kulüplerin artan maliyetlerine yönelik kalıcı çözümler üretmesini beklediklerini kaydetti.

“KÖKLÜ BİR KULÜP OLDUĞUMUZU KANITLADIK”

Mimar Sinanspor’un altyapısı, sportif faaliyetleri ve PGL’deki ikinci sezonu itibarıyla köklü bir kulüp olduğunu vurgulayan Batuhan Eray, elde edilen başarıların tesadüf olmadığının altını çizdi.

Çorum ismini temsil etmenin kendileri için büyük bir değer taşıdığını belirten Eray, Türk futbolunun ve Çorum’un geleceği için mücadele edecek olmaktan onur duyduklarını ifade etti.

Açıklamasının sonunda Çorum kamuoyuna seslenen Eray, şu ifadeleri kullandı:

“Sen ben yok, biz varız” diyerek şehrimizi ve kulübümüzü kucaklamaya davet ediyorum. Yeni bir hikayenin baş kahramanları sizlersiniz.”