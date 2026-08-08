Süper Lig’de mücadele edecek Arca Çorum FK, kadrosunu güçlendirmek için transfer çalışmalarına devam ediyor. Kırmızı-Siyahlıların, Norveçli orta saha oyuncusu Markus Karlsbakk için kulübü Lillestrøm ile görüşmeler gerçekleştirdiği öğrenildi.

26 yaşındaki Karlsbakk, merkez orta saha pozisyonunun yanı sıra hücum hattında da görev yapabiliyor. 1.80 metre boyundaki ve sağ ayağını kullanan Norveçli futbolcu, 2024 yılından bu yana Lillestrøm forması giyiyor.

Norveç Futbol Federasyonu verilerine göre Karlsbakk, 2026 sezonunda Lillestrøm formasıyla 16 maçta 5 gol kaydetti. Oyuncunun 2025 sezonunda ise 37 maçta 19 golle dikkat çektiği görülüyor.

Çorum FK İstanbul’a davet etti

Transfer görüşmelerinde önemli bir aşamaya gelindiği ve Arca Çorum FK’nın Lillestrøm ile anlaşma sağladığı bildirildi. Norveçli futbolcunun sağlık kontrolü ve resmi sözleşme işlemleri için İstanbul’a davet edildiği öğrenildi.

Karlsbakk’ın sağlık kontrollerinin ardından resmi sözleşmeye imza atması beklenirken, transferin gerçekleşmesi halinde Arca Çorum FK orta sahasına önemli bir takviye yapılmış olacak.