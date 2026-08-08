Arca Çorum FK U19 Takımı, yeni sezon öncesindeki son hazırlık maçında Fenerbahçe U19 ile karşı karşıya geldi. Topuk Yaylası Tesisleri'nde oynanan mücadelede genç futbolcular ortaya koydukları istekli oyunla olumlu sinyaller verirken, karşılaşmadan 3-1 mağlup ayrıldı.

İlk yarısı karşılıklı atılan gollerle 1-1 eşitlikle tamamlanan mücadelede Arca Çorum FK U19, uzun süre oyunun içinde kalmayı başardı. Büyük çekişmeye sahne olan karşılaşmanın uzatma dakikalarında rakibin bulduğu iki gol ise skoru belirledi.

BOLU KAMPI TAMAMLANDI

3 Ağustos'tan bu yana Bolu Koru Otel'de yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Arca Çorum FK U19 Takımı, yoğun tempolu kamp programını bugün tamamladı. Kamp boyunca fiziksel, taktiksel ve maç hazırlıklarını başarıyla gerçekleştiren gençler, oynadıkları hazırlık maçlarıyla da lig öncesi önemli tecrübeler kazandı.

HEDEF GALATASARAY MAÇI

Kısa bir dinlenmenin ardından çalışmalarına yeniden başlayacak olan Arca Çorum FK U19 Takımı, 14 Ağustos'ta İstanbul deplasmanında Galatasaray U19 ile oynayacağı sezonun ilk lig maçının hazırlıklarına pazartesi günü saat 18.00'de yapacağı antrenmanla devam edecek.

Kırmızı-Siyahlı gençler kampta oynadığı diğer hazırlık maçlarında Etimesgutspor ve Gölcükspor’a mağlup olmuştu.