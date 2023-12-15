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Umut Radyo’nun “Çorum Güncesi Özel” programında Meltem Danışman Çınar ve Mehmet Yolyapar’la söyleşisinde, Çorum sanayii ile işbirliği adına yapılan çalışmalara da değinen Rektör Öztürk, “Üniversite olarak sanayimizin stratejik ürün üretimine katkı sağladığımızda, kilogramı 30 dolar olanı, 3000 dolarlık hale dönüştürdüğümüzde, araştırma geliştirmeden üretim geliştirmeye geçmiş olacağız” dedi.

Prof.Dr. Ali Osman Öztürk, 4 doktora ve 12 yüksek lisans programı açılması için teklifte bulunduklarını belirtirken, talep ettikleri 3 önlisans programını da şöyle sıraladı: “Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu – Kuyumculuk ve Takı Tasarımı. Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu – Hibrid ve Elektrikli Taşıtlar Teknolojisi. Alaca Avni Çelik Meslek Yüksekokulu - Organik Tarım”.