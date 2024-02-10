İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı ekiplerce merkez ve ilçelerinde aranan şahıslara yönelik eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Operasyonlarda il merkezinde silahla tehdit suçundan 10 yıl 11 ay 5 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan H. H. B. (26), cebir tehdit veya hile kullanarak kişiyi hürriyetinden yoksun kılma suçundan 9 yıl 7 ay kesinleşmiş hapis cezası olan K. B. (24), silahla tehdit suçundan 2 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası olan M.Ç. (46), alkol veya uyuşturucu maddenin etkisi altındayken araç kullanma suçundan hakkında yakalama kararı olan ve 1.500 TL cezaya çarptırılan İ.B. (35), alkol veya uyuşturucu maddenin etkisi altındayken araç kullanma suçundan aranan hakkında 7 ay 15 gün hapis cezası bulunan S. B. (44), cezaevi hükümlüsü iken kaçması nedeniyle hakkında 6 ay hapis cezası olan İ. B. (35), alkol veya uyuşturucu maddenin etkisi altındayken araç kullanma suçundan hakkında 1.500 TL adli para cezası kesilen Ş. B. (53), yaralama suçundan aranan M. S. (47), hırsızlık iddiasıyla aranan N. T. (20), görevi yaptırmamak için direnme suçundan aranan H. Ö. (22), kasten yaralama suçundan aranan E.E. (38), 5607 sayılı yasanın 3/18 maddesine muhalefetten aranan ve 100 TL adli para cezasına çarptırılan M.Ö. (52) gözaltına alındı.

10 İlçede 19 ekip 69 personel ile yapılan operasyonlarda ise, Sungurlu’da mala zarar verme suçundan aranan Y. Ş. (19) ve Laçin’de çocuğun nitelikli cinsel istismarı suçundan hakkında kesinleşmiş 5 yıl hapis cezası bulunan E.S. (25) olmak üzere toplam da 13 şahıs yakalandı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 13 kişiden H.H.B., K.B., M.İ., S.B., İ.B. ve E.S. tutuklanarak cezaevine gönderildi. 6 kişi ise mehkemece serbest bırakıldı.