İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü’ne bağlı ekiplerce il merkezinde asayiş ve güvenliğin sağlanması amacıyla yürütülen görevler kapsamında meydana gelen olaylar, yapılan şok uygulamalar ve şüphe üzerine yapılan araştırmalar ve çalışmalar neticesinde sabit, seyir halinde ve umuma açık alanlarda toplam 117 uygulama yapıldı.

Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri 7-14 Kasım tarihleri arasında 26 kahvehane/kıraathane, 25 kafe, 24 çay ocağı, 11 oyun salonu ve 12 otoparkta kontrol yaptı. Uygulamalar sırasında 4 bin 570 kişi sorgulandı. Denetimlerde 4 tabanca, 2 kurusıkı tabanca ve 8 tüfekten oluşan toplam 14 ateşli silah ele geçirildi. Ayrıca 1 havalı tüfek, 3 kesici alet, 5 şarjör ve 44 fişek bulundu. Uyuşturucu ile mücadele kapsamında 99 adet sentetik ecza, 44,77 gram bonzai, 0,49 gram metamfetamin ve 49 gram skunk ele geçirildi.

Ayrıca yapılan uygulamalar sırasında 2 bin 863 araç kontrol edildi. Trafik kurallarına aykırı hareket eden 13 sürücüye idari para cezası uygulandı.

Konuyla ilgili yapılan açıklamada: “Şehrimizin huzur ve güvenliğini sağlamak için 24 saat görevimizin başındayız” denildi.

Muhabir: TUGAY GÖKTÜRK