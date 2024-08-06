Çorum İl Emniyet Müdürlüğü, kamu düzenini sağlamak ve bölgedeki suç oranlarını düşürmek amacıyla kapsamlı bir operasyon düzenledi. Bu operasyon sonucunda, dolandırıcılık ve cinsel suçlar dahil olmak üzere çeşitli suçlardan aranan toplamda 4 şüpheli yakalandı.

Çorum polisi suçlulara göz açtırmamaya devam ediyor. İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından İl merkezinde asayiş ve güvenliğin sağlanması amacıyla, haklarında çeşitli mahkemelerce yakalama kararı bulunan ve kayıp olduklarına dair müracaatta bulunulan şahıslara yönelik operasyon yapıldı.

Yapılan çalışmalar sonucunda haklarında çeşitli mahkemelerce yakalama kararı bulunan 1 dolandırıcılık ve 1 cinsel suçlar olmak üzere; toplamda 4 şahıs yakalandı.

Ayrıca 5’ i kadın 2’ si erkek olmak üzere haklarında kayıp olduklarına dair müracaatta bulunulan şahısların tamamının bulunduğu ve araması devam eden şahsın kalmadığı bildirildi.



Editör: TUGAY GÖKTÜRK