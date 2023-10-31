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Çorum il merkezinde asayiş ve güvenliğin sağlanması amacıyla, Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı birimlerce yürütülen görevler kapsamında; haklarında çeşitli mahkemelerce yakalama kararı bulunan ve kayıp olduklarına dair müracaatta bulunulan şahıslara yönelik çalışma yapıldı.

23 – 30 Ekim 2023 tarihleri arasında; haklarında çeşitli mahkemelerce yakalama kararı bulunan 30 şahıs yakalanırken, haklarında kayıp olduklarına dair müracaatta bulunulan 3 kadın ve 4 erkek şahıstan, 2 kadın ve 4 erkek şahıs görevliler tarafından bulundu, kayıp olan 1 kadın şahsın aranmasına devam ediliyor.