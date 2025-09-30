Çorum il merkezinde asayiş ve güvenliğin sağlanması amacıyla, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü’ne bağlı birimlerce yürütülen görevler kapsamında; haklarında çeşitli mahkemelerce yakalama kararı bulunan ve kayıp olduklarına dair müracaatta bulunulan şahıslara yönelik 22-29 Eylül tarihleri arasında yapılan araştırmalar ve çalışmalar neticesinde, haklarında çeşitli mahkemelerce yakalama kararı bulunan bir kasten 1 öldürme ve 1’i hırsızlık suçları olmak üzere toplamda 15 şahıs yakalandı. Ayrıca haklarında kayıp olduklarına dair müracaatta bulunulan 1 kadın 2 erkek şahısın da bulunduğu dile getirildi.

Halen ilimizde aranması devam eden şahıs olmadığı vurgulanan açıklamada: “Şehrimizin huzur ve güvenliğini sağlamak için 24 saat görevimizin başındayız” denildi.

Muhabir: Haber Merkezi