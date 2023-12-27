TÜVTÜRK, 1 Ocak 2024 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere araç muayene ücretlerini yeniden belirledi.

TÜVTÜRK’ün resmi sitesinde yayınlanan yeni ücret tarifesine göre; Traktör (römorklu, römorksuz) için 927 lira 06 kuruş, Motosiklet ve motorlu bisiklet için bin 854 lira 12 kuruş, Otomobil, minibüs, kamyonet, özel amaçlı taşıt, arazi taşıtı, römork ve yarı römork için ise bin 821 lira 66 kuruş muayene ücreti ödenecek.

İŞTE YENİ ÜCRET TARİFESİ

2024 yılında ise araçların değerleme oranına bağlı olarak muayene ücretlerinde artış olacak. Yeni ücret tarifesine göre,

Traktör (Römorklu, Römorksuz) için 927,06 TL,

Motosiklet ve Motorlu Bisiklet için 1.854,12 TL,

Otomobil, Minibüs, Kamyonet, Özel Amaçlı Taşıt, Arazi Taşıtı, Römork ve Yarı Römork için ise 1.821,66 TL muayene ücreti ödenecek.

Egzoz muayene ücreti, 2023 yılında 282,50 TL olarak belirlenmiş olmasına rağmen, 2024 yılında yeniden değerleme oranı nedeniyle 422,72 TL'ye yükselecek.

Öte yandan Anadolu Ajansı’nın haberine göre Türkiye'de 213 araç muayene istasyonunun hizmet verdiği ve 2023 yılının 8 ayında 7,7 milyon aracın muayeneden geçirildiği belirtildi.