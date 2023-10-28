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Cumhuriyete sahip çıkmanın müşterek vazifemiz olduğunu vurgulayan TŞOF Başkanı Apaydın, “Cumhuriyet’in 29 Ekim 1923’te ilan edilmesinin üzerinden tam 100 yıl geçti. Uğruna büyük mücadeleler vererek kazandığımız Cumhuriyetimiz, Atalarımızdan bizlere kalan en büyük mirastır. Bu mirasa sahip çıkmak, ülkemizin ve milletimizin geleceği için çalışmak hepimizin müşterek vazifesidir” dedi.

-“BAĞIMSIZLIK MÜCADELEMİZİN EN

GÜZEL NETİCESİ CUMHURİYET’TİR”

29 Ekim Ulusal Egemenlik ve Cumhuriyet Bayramı’nın 100. Yıl dönümü vesilesiyle yazılı bir mesaj yayınlayan TŞOF Başkanı Apaydın mesajında şu ifadelere yer verdi, “Büyük önderimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün en büyük eseri olan Cumhuriyetimizin 100. yıl dönümünü kutlamanın gururu ve coşkusu içerisindeyiz. Tarihte eşine az rastlanır bir destanla kurulan Cumhuriyetimiz, bağımsızlık uğruna verilen mücadelenin en güzel neticesidir. Türkiye‘nin çağdaş ve demokratik bir ülke olmasının, aydınlık geleceğimizin en önemli güvencesidir. Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün de söylediği gibi ‘Cumhuriyet, yeni ve sağlam esaslar ile Türk milletini emin ve sağlam bir istikbal yoluna koyduğu kadar, asıl fikirlerde ve ruhlarda yarattığı güvenlik itibariyle, büsbütün yeni bir hayatın müjdecisi olmuştur’. Kurtuluş Savaşı’nın ardından büyük bir zafer ve inançla kurulan Türkiye Cumhuriyeti, ilelebet yaşayacaktır. Türk şoför esnafı adına tüm halkımızın Cumhuriyet Bayram’ını kutluyor, Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere, İstiklal Harbimizin zafere ulaşmasında ve Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluşunda vazife üstlenen kahramanlarımızı saygıyla anıyorum.”