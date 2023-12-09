Alınan bilgiye göre alkollü vaziyette Bahçelievler Mahallesi Bahar 18. Sokak’taki evine giden O.E.(26), tartıştığı annesini darp etti.
Durumun ihbarı üzerine belirtilen adrese polis ekipleri sevk edildi.
Gözaltına alınan O.E.'nin, götürüldüğü polis merkezinde fenalaşması üzerine ambulansla Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.
Metil alkol zehirlenmesi süphesi ile tedavi altına alınan O.E.'nin bilincinin kapanması üzerine entübe edilerek yoğun bakıma alındığı öğrenildi.