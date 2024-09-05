Küçük kızı alıkoyan 20 yaşındaki İlhan K. ise Çorum Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında  “Çocuğun cinsel istismarı” suçundan tutuklandı. 
Anne Hülya Ü. ve baba Mehmet K.12 yaşındaki kızları S.K için Esra Erol’a kayıp başvurusunda bulunmuştu. Esra Erol’da programını ihbar kabul eden Çorum Cumhuriyet Başsavcılığı S.K için harekete geçti. Kayıp olarak aranan 12 yaşındaki S.K çocuk esirgeme kurumuna yerleştirildi. 
Canlı yayında sevgili olduklarını itiraf eden İlhan K. önce gözaltına alındı. Ardından Cumhuriyet başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında “Çocuğun cinsel istismarı” suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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Editör: HABER MERKEZİ