Direksiyon hakimiyetini kaybeden Adem Yalçınkaya, bariyerlere çarptı ve yaralandı.

AK Parti İl Yönetim Kurulu Üyesi Tuncay Yalçınkaya’nın kardeşi olan Adem Yalçınkaya’nın kazasının ardından olay yerine giden trafik ekipleri çevre güvenliği alırken, sağlık ekipleri de Adem Yalçınkaya’yı Kırıkkale Yüksek İhtisas Hastanesi’ne kaldırdı.

Hastanede yapılan tetkik ve tedavinin ardından Yalçınkaya, taburcu edildi ve Çorum’a getirildi.

Yalçınkaya’nın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Editör: Haber Merkezi