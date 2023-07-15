Çorum Ulukavak Mahallesi Yaşatma Dayanışma Derneği Başkanı İlhan Kılıç, geçtiğimiz aylarda önemli bir hizmetin daha şehrimize kazandırılması için girişimlerde bulunmuş, kentin belirli noktalarına annelerin yararlanabileceği çocuk bakım ve emzirme kabinleri kurulmasını önermiş, Çorum Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın da bu konuda gereken desteği vereceğini ifade etmişti.

İlhan Kılıç, konuyla ilgili herhangi bir gelişme olmaması üzerine tekrar girişimde bulunarak, başka illerden, ilçe ve köylerden şehir merkezine gelen veya çarşıya – pazara çıkmak durumunda kalan annelerin, çocuklarını emzirmeleri veya bezini değiştirmeleri, bakımını yapmaları için küçük kulübeler şeklinde kabinler kurulabileceğini söyledi.

Annelerin çarşı içerisinde bebeklerinin bakımını yapabileceği ve ihtiyaçlarını karşılayabileceği kapalı bir mekan bulmakta zorluk çektiğini ve mağduriyet yaşadığını ifade eden Kılıç, “Çorum Belediyesi bünyesinde şehrin belirli noktalarına küçük kulübeler kurulabilir. Eğer bu tür kulübeler meydan, millet bahçesi, park gibi alanlara kurulursa oralarda bulunan güvenlik personeli aracılığıyla da ilave bir personel görevlendirmeye gerek kalmadan güvenlik de sağlanmış olur. Bu tür odalar akşamları belirli bir saatten sonra da kapatılabilir, böylelikle geceleri amacı dışında kullanımın önüne geçilmiş olur. Annelerin şehir merkezinde böyle bir hizmete büyük ihtiyacı var” diye konuştu.

Kılıç, Türkiye’de birkaç ilde bu tür hizmetin belediyeler aracılığıyla verildiğinin altını çizerek, Çorum Belediyesi’nin de bu konuda bir çalışma yapmasını önerdi.

İlhan Kılıç, çocuk bakım ve emzirme kulübelerinin Adalet Sarayı yanı, Kadeş Barış Meydanı yanı, millet bahçeleri ve şehir merkezinde güvenlik personelinin bulunduğu bazı noktalara kurulabileceğini sözlerine ekleyerek, projenin en kısa süre içerisinde hayata geçirilmesini arzu ettiklerini bildirdi.