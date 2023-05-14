Yayınladığı mesajda annelerimizin en güvenli liman olduğunu söyleyen TESK Genel Başkanı Palandöken, anneye sunulan sevginin onda çiçek bahçesine döndüğünü kaydetti.

Palandöken mesajında; “Kalbimiz atmaya başladığı andan itibaren önce karnında sonra kalbinde ömrü boyunca bizleri büyüten, besleyen, seven, koruyan, yetiştiren en güvenli sığınaklarımız annelerimize cennetin de üzerinde yer bahşedilmiştir. Bu kutsal ve koşulsuz sevgilerinin hakkını ödeyemeyiz. Onlara verdiğimiz küçücük bir tutam sevgi bile onlarda sevgi bahçesine dönüşür. Başta şehit annelerimiz olmak üzere, esnaf ve sanatkâr olarak mesleğini icra eden annelerimizin, anne adaylarımızın, kendi doğurmasa dahi başka bir çocuğu evlat edinen annelerimizin Anneler Günü’nü kutluyorum” dedi.

