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Çorum-İskilip yolu Danaderesi mevkiinde yaşanan feci kazada hayatını kaybeden anne Zeliha Kula (63) ve oğlu Süleyman Kula, Kayı Köyü’nde öğle namazının ardından kılınan cenaze namazından sonra, köy mezarlığına defnedildi.Zeliha Kula’nın ve evladı Süleyman Kula’nın tabutları peşpeşe taşınırken, ortaya çıkan acı tablo yürekleri dağladı.Dua ve gözyaşlarıyla uğurlanan anne ve oğlu, köy mezarlığında da birbirinden ayrılmayıp, yanyana toprağa verildi.ÇORUM HABER merhum ve merhumeye Allah’tan rahmet, ailelerine başsağlığı diler.