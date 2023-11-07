Tahmini Okuma Süresi: dakika

Ferhat A.(41) idaresindeki 19 UK 820 plakalı otomobil ile Süleyman Kula(41)'nın kullandığı 19 KZ 109 plakalı otomobil Çorum-İskilip yolu Danaderesi mevkiinde çarpıştı.

Kazanın ihbarı üzerine bölgeye jandarma, İtfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kazada sürücülerle birlikte araçlarda bulunan Züleyha Kula(63), Vedat A.(32) ve Göksan A.(27) yaralandı.

Yaralılardan anne Züleyha Kula ve oğlu Süleyman Kula, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Ağır yaralı Vedat A'nın da tedavisi yoğun bakımda devam ettiği öğrenildi.