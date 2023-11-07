Ferhat A.(41) idaresindeki 19 UK 820 plakalı otomobil ile Süleyman Kula(41)'nın kullandığı 19 KZ 109 plakalı otomobil Çorum-İskilip yolu Danaderesi mevkiinde çarpıştı.

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Kazanın ihbarı üzerine bölgeye jandarma,  İtfaiye  ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kazada sürücülerle birlikte araçlarda bulunan Züleyha Kula(63), Vedat A.(32) ve Göksan A.(27) yaralandı.

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Yaralılardan anne Züleyha Kula ve oğlu Süleyman Kula, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Ağır yaralı Vedat A'nın da tedavisi yoğun bakımda devam ettiği öğrenildi.

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