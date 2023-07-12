Sungurlulu inşaat işçisi Mansur ve Tuğba Çalış çiftinin 3 çocuğundan en küçüğü olan İbrahim Çalış, henüz 10 aylıkken “SMA 2” hastalığı teşhisi konuldu. Genetik bir kas hastalığı olan, omurilikteki sinir hareket hücrelerini etkileyerek hastanın kaslarının günden güne erimesiyle sonuçlanan ve halk arasında ‘Gevşek Bebek Sendromu’ olarak bilinen SMA hastalığı nedeniyle İbrahim’de sıkıntılar baş göstermeye başladı.

İbrahim bebek için valilik onaylı bağış kampanyası başlatıldı. Şu ana kadar tedavisi için gerekli paranın sadece yüzde 36'lık kısmı toplanabildi.

“EVLADIMIZI TOĞRAĞIN ALTINA KOYMAK İSTEMİYORUZ”

İbrahim bebeğe SMA teşhisi koyulduktan sonra zorlu bir sürecin başladığını anlatan anne Tuğba ve baba Mansur Çalış, evlatlarının cihazlarla nefes alabildiğini söyledi. SMA hastalığının içten içe evlatlarını bitirdiğini belirten Çalış ailesi, "Her geçen gün vücudunda kas kaybı oluyor. Evladımızın bir tek gülüşü kaldı. Gülüşlerinin de kaybolmasını istemiyoruz. Çaresiz bir anne ve baba olarak herkese sesleniyoruz. Evladımızın sesinin duyulmasını istiyoruz. Günden güne gözlerimizin önünde eriyor. Anne ve baba olarak elimizden hiçbir şey gelmiyor. Evladımızın yaşayabilmesi için tek çaremiz; cebinizdeki 1 liralar, 5 liralar. Sırf para uğruna evladımızı kaybetmek istemiyoruz. Oğlumuz daha toprağa bile basamamışken, toprağın altına koymak istemiyoruz. Çaresiz bir anne ve baba olarak yalvarıyoruz. Evladımıza az, çok demeden destekte bulunun. Yurt dışındaki tedavisine ulaşabilelim" dedi.

“İBRAHİM’İ KADERİNE TERK ETMEYİN”

Gen tedavisine ulaşabilmeleri için 2 yaş 13 kilo sınırları olduğunu anlatan Çalış ailesi, “Kampanya sonunda gerekli miktar toplanamazsa, maalesef İbrahim’i kaderine terk etmiş olacağız. O yüzden sizlerden ricamız; İbrahim’i kaderine terk etmeyelim. Toplamamız gereken miktar çok yüksek ama bunun yüzde 36'sını toparlayabildik. El birliğiyle bunu toplayabiliriz. Birçok ailemiz evladını tedavisine kavuşturabildi. Biz de onlar gibi evladımızı tedavisine kavuşturmak istiyoruz” diye konuştu.